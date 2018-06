Ingenieurberufe an der ZGB erleben

Anzeige

Buchen.Die Digitalisierung sorgt für hohen Bedarf an qualifizierten Fachkräften aus dem Mint-Bereich, insbesondere an Ingenieuren. Um Jugendlichen Lust zu machen, an diesem spannenden Thema mitzuarbeiten, ist die mobile Industriewelt Discover Industry – Chancen/Berufe/Zukunft im Rahmen des erfolgreichen Programms „Coaching4Future“ in Baden-Württemberg unterwegs. Das gemeinsame Angebot der Baden-Württemberg Stiftung, des Arbeitgeberverbands Südwestmetall und der Regionaldirektion Baden-Württemberg der Bundesagentur für Arbeit macht auf Einladung des Arbeitskreises Schulwirtschaft Neckar-Odenwald von Montag, 25., bis Mittwoch, 27. Juni, an der Zentralgewerbeschule Buchen Station.