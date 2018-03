Insgesamt entstehen 74 Grabstellen

Anzeige

Da dort keine Grabsteine aufgestellt werden dürfen, wwerden seitens der Stadt Natursteinplatten in schwarzem Granit poliert in der Größe von 50/40 Zentimetern einheitlich verlegt. Die Gestaltung der Namenstafel ist den Angehörigen überlassen, jedoch darf die Schrift nicht aufgesetzt sein sondern muss in den Stein eingraviert sein. Ferner darf im Gemeinschaftsurnenfeld kein Grabschmuck jeglicher Art niedergelegt werden. Jedoch darf nach der Beisetzung ein kurze Zeit Blumenschmuck dort sichtbar sein. Da die Stadt das Gräberfeld pflegt, fallen jährlich 75 Euro an Pflegegeld an. Nach längerer Diskussion unter Beteiligung der Zuhörerinnen war man der einhelligen Meinung, hier etwas zu schaffen, was viele Menschen bewegt.

Im weiteren Verlauf der Sitzung gab Ortsvorsteher Mackert bekannt, dass das angedachte Senioren - und Pflegeheim in Hettingen vorerst nicht realisierbar ist, bis man einen Investor gefunden hat. Eine erfreulichere Mitteilung des Ortsvorstehers war dann, dass mit der Bereitstellung der Gelder für die neue Asphaltierung der L 522 von Buchen nach Hettingen sowie den beidseitigen Radwegen in diesem Frühjahr nun grünes Licht gegeben wurde. Die Ortsdurchfahrt durch Hettingen kommt dann in den zweiten Bauabschnitt, nachdem von den Stadtwerken sämtliche Wasser-Abwasserleitungen nach eventuellen Schäden im Straßenkörper untersucht worden sind.

Des Weiteren stünden die Gelder für die Asphaltierung der K 3962 (Römerkastellstraße) vom Ortsausgang bis zur Einmündung in die Straße Walldürn-Altheim bereit und die Maßnahme werde demnächst in Angriff genommen.

Einige Anregungen seitens der Ortschafträte, wie Reparatur des Daches Scheuer am Lindensaal, bessere Sauberhaltung am Glascontainer beim Sportplatz, Verbesserungen der Bühne des Lindensaals samt neuer Vorhang wurden besprochen, ehe sich eine nichtöffentliche Sitzung anschloss. KM

