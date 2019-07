Intensives Training hat Früchte getragen

Der 12-jährige Luftgewehr-Schütze Yannik Lang vom SV Hainstadt hatte sich bei den Kreismeisterschaften in Buchen für die Landesmeisterschaften in der Schülerklasse qualifiziert.

Das viele Training der letzten Wochen und Monate hat dann Früchte getragen. Die Trainer Thomas Puffer und Matthias Puffer durften nun bei den Landesmeisterschaften in Ittersbach sehr zufrieden sein mit den Leistungen von Yannik Lang, denn es war erst zweite Wettkampf des jungen Gymnasiasten. Nur zwei Wochen vor dem Wettkampf musste wegen eines Wachstum-Schubs ein großer Teil des Gewehrs umgebaut werden. Dennoch blieb der junge Schütze extrem ruhig und schloss seine erste Serie mit 88 Ringen ab. Danach kam aber dann doch etwas Nervosität auf und in der zweitem Serie erzielte er nur noch 81 Ringe. Als einer der jüngeren Starter im 30-köpfigen Teilnehmerfeld in der Jungenklasse belegte er schließlich den 16. Platz, ringgleich mit Platz 13. Nur durch die schlechtere zweite Serie rutschte er ein paar Plätze nach hinten. svh

