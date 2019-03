Interesse der Bevölkerung nimmt ab

Buchen.Beim letzten Treffen des Buchener Stammtisches „Roter Rettich“ stand der heimische Wald im Vordergrund der Diskussion. Zu Beginn zitierte Dr. Eberhard Barth aus einem alten Liederbuch den bekannten Liedtext „ Wer hat dich denn du schöner Wald aufgebaut so hoch da droben“ und stellte die Frage, wie es denn heute, 200 Jahre nach dem Entstehen dieses Eichendorffschen Textes, um unseren schönen Wald stehe, und wie die Zukunft dieses Waldes wohl aussehen werde. Er begrüßte Forstdirektor a.D. Joachim Bernhardt, der sich bereit erklärt hatte, auf die Fragen, einzugehen, die zuvor als Ergebnis einer Umfrage bei den Stammtischteilnehmern zusammengekommen sind.

Veränderung im Blick

Zunächst ging der erfahrene Forstmann auf die Frage ein, ob und wie sich der Wald verändere. Der Wald verändere sich stetig und es liege vor allen Dingen an den Bürgen, ihre Wünsche und Bedenken hinsichtlich der Entwicklungen des Waldes mit Nachdruck zu artikulieren. Allerdings sei das Interesse der Bevölkerung am Wald seinen Beobachtungen zufolge in den letzten Jahren deutlich zurückgegangen. Hätte man in früheren Jahren immer wieder Eltern im Wald gesehen, die mit ihren Kindern spazieren gegangen sind und auf deren neugierige Fragen nach Bäumen, Hecken, Pflanzen und Tiere eingegangen sind, so seien diese Waldspaziergänge heute zu einer Seltenheit geworden. Es müsse wieder das Bewusstsein um den hohen Wert des Waldes bei der Bevölkerung geweckt werden. Bis zum heutigen Tag erscheine es aber so, dass der kommunale Wald in erster Linie ein Wirtschaftsfaktor sei, die Finanzfunktion also Vorrang habe und die überaus wichtige Erholungs- und die Schutzfunktion des Waldes nachrangig sei.

Dass sich der Wald verändere, könne man beispielsweise auch daran sehen, dass in früheren Jahren die Fichte mit einem Anteil von 33 Prozent dominant war, heute seien dies nur noch 17 Prozent. Im Buchener Stadtwald wachse allerdings mehr Wald nach als geschlagen werde. Die Grundlage dieser Feststellung leite sich ab aus dem Forsteinrichtungsplan, der alle zehn Jahre erstellt werde. Es könnten ungefähr 23 000 Festmeter Holz jährlich geschlagen werden, davon sei etwa die Hälfte schwaches Holz, zum Beispiel Brennholz, und die andere Hälfte hochwertigeres Holz. Alte Bestände sind auf einem Drittel des Buchener Stadtwald vorhanden. Habitate beziehungsweise Biotope, also Vorzugslebensräume für Tier- und Pflanzenarten, gebe es dagegen nur im geringen Umfang von etwa einem Prozent der Waldfläche.

Eine weitere Frage betraf die Beeinträchtigung des Waldbodens durch die Holzvollernter, die hocheffizient und personalsparend eingesetzt würden. Hier stellte Bernhardt fest, dass die Technisierung des Forstbetriebes nicht mehr zurückgeschraubt werden könne. Man sei jedoch bemüht, die Beschädigungen des Waldbodens einzugrenzen. So wurden beispielsweise Rückegassen mit 30 bis 40 Meter Abstand für die Holzernte angelegt und vom Vollernter werden Äste als Polster auf die Fahrgasse gelegt, um den Bodendruck zu vermindern. Nicht zu verleugnen sei allerdings, dass die maximale Auslastung der sehr teuren Vollernter – auch unter dem Aspekt der Akkordarbeit – im Vordergrund stehe und der empfindliche Waldboden könne beispielsweise in Regenperioden dann das Nachsehen haben.

Massiv überspritzt

Kritisch diskutiert wurde in der Runde auch die exponentielle Ausweitung der Christbaumkulturen, insbesondere in der nachbarlichen Umgebung. Diese Kulturen würden, abgesehen von wenigen Ausnahmen, massiv überspritzt mit gras- und samenabtötenden Herbiziden und damit anteilig das scheinbar unaufhaltsame und brutale Insektensterben weiter beschleunigt. Wie wird der Wald der Zukunft aussehen? Auf diese schwierige aber auch schwerwiegende Frage könne man im Augenblick, so Bernhardt, nur ansatzweise antworten. „Wir hängen an unserem Wald und wir haben mit unseren Bäumen, die wir heute bewirtschaften, gute Erfahrungen gemacht, aber wir wissen nicht wie der Wald der Zukunft ausschauen wird“. An dieser Stelle kam die Douglasie ins Gespräch. Diese sei anpassungsfähig an das veränderte, warme bis heiße Klima, wie dies im vergangen Sommer der Fall gewesen sei und dieser Baum sei sicher geeignet, mittel bis langfristig die Fichte zumindest teilweise zu ersetzten. Ein ernst zu nehmender Einwand war, dass die Douglasie kein einheimischer Baum sei und insbesondere der Lebensraum bestimmter Vogelarten dadurch beinträchtig und eingeengt werden könnte.

Natürlich kam auch das Thema „Biber“ zur Sprache, zumal Joachim Bernhardt Biberberater für den Landkreis ist. Hier war es interessant, einmal die Problematik aus der Sicht eines anwesenden Landwirts zu hören. Der Biber grabe beispielsweise seine Gänge unter einer Wiese und ein Traktor kann einbrechen. Ausgleichszahlungen und Entschädigungen sind nach Rechtslage nicht vorgesehen, so dass der Landwirt auf seinem Schaden sitzen bleibt. Darüber hinaus sei es auch sehr schwer beziehungsweise unmöglich, Ausgleichsflächen für „bibergeschädigte“ Landwirte zu finden.

Abschließend plädierte Johannes Volk dafür, dass der kommunale Wald mehr sein sollte als reiner Wirtschaftsfaktor. Der ökologische Aspekt sollte gleichwertig neben dem ökonomischen Aspekten stehen. So sollten von den 3300 Hektar des Buchener Stadtwaldes mindestens fünf Prozent aus der Bewirtschaftung genommen und als Biotopfläche ausgewiesen werden. Artenvielfalt und eine langfristig intakte Waldlandschaft, unterstützt und gefördert durch eine weitsichtige und nachhaltig arbeitende Forstwirtschaft, müsse den Menschen schon heute etwas wert sein, meinte Volk.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 23.03.2019