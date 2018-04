Interpretation von Cohens Werken

Anzeige

Buchen.„So Long Leonard – A Tribute Concert“ für den kürzlich verstorbenen Sänger Leonhard Cohen gibt es am Samstag, 28. April, um 20 Uhr (Einlass 19 Uhr) im Forum Seitenbacher, musikalisch interpretiert von dem konzerterprobten Duo Simone von Racknitz und Gerhard Knoppek (siehe Bild). Dabei wird das Duo auch Erlebnisse erwähnen, die man mit der Musik von Cohen verbindet. Simone von Racknitz führt als Schauspielerin und Sängerin durch Cohens Lieder und Geschichten. Die dichte Atmosphäre wird von ihrem musikalischen Begleiter Gerhard Knoppek an der Gitarre gekonnt unterstützt. Karten hierfür sind im Werksverkauf der Firma Seitenbacher in der Siemensstraße erhältlich. Bild: Klaus Narloch/kn