Investitionen in die richtige Richtung

Buchen.Bei der Jahresabschluss-Sitzung des Buchener Gemeinderates am Freitagabend im Bürgersaal des Alten Rathauses blickte nicht nur Bürgermeister Roland Burger zurück und nach vorn (die FN berichteten), sondern auch Martin Hahn (Freie Wähler), der für die Fraktionen sprach, und Egbert Fischer, Sprecher der Ortsvorsteher.

Mit Blick auf den Klimawandel rief Martin Hahn dazu auf, „dass auch wir uns im privaten, gewerblichen und kommunalen Bereich für dieses Thema interessieren sollen und mithelfen müssen – hier hat jeder seine eigene Möglichkeit, sich zu engagieren.“ Danach ging Hahn auf die veränderte Flüchtlingssituation ein. An die Anfang 2016 errichteten Leichtbauhallen am Ringparkplatz für rund 200 Flüchtlinge denke der eine oder andere schon gar nicht mehr. „Rund 230 Menschen werden von unseren Integrationsmanagerinnen in den Anschlussunterbringungen betreut. Von dieser Stelle aus vielen Dank für das Engagement. Besonderer Dank geht auch an den Arbeitskreis Asyl und die TSV-Sportgruppe Asyl für das langjährige Engagement in diesem Bereich. Ohne deren ehrenamtlichen Einsatz wäre vieles nicht so gut gelaufen“, lobte der Fraktionssprecher der Freien Wähler.

In seiner Finanzrede habe Bürgermeister Burger darauf verwiesen, dass Buchen bundesweit zu den „glücklichen Kleinstädten“ zwischen 10 000 und 20 000 Einwohnern gehöre. Neben Infrastruktur, Arbeitsplätzen, der medizinischen Versorgung und dem Portfolio an Schulen, „bestimmen aber auch die weichen Faktoren wie Freizeitmöglichkeit, Lebensqualität, die Kultur und das Vereinsleben, ob sich die Menschen wohlfühlen oder nicht“, so Martin Hahn.

Ein gutes Beispiel sei für ihn das Zusammenspiel vom „Grünen Band“, der „alla-Hopp!“-Anlage und dem jetzt bald direkt angrenzenden „Mehrgenerationentreff“. Hier hätten alle, und zwar Jung und Alt, die Möglichkeit, sich zu treffen, sich zu bewegen oder einfach nur den Tag zu genießen. „Dass es so etwas nicht umsonst geben kann, wissen wir alle. Aber ich bin davon überzeugt, dass Investitionen in dieser Richtung sinnvoll angelegtes Geld sind“, unterstrich Hahn, der kritisierte, dass solche Anlagen mutwillig beschädigt, zerstört oder zugemüllt werden.

Bezahlbare Wohnungen seien deutschlandweit viel zu wenige vorhanden. „Neue Baugebiete sollen deshalb dafür sorgen, dass junge Familien in unserer Gesamtstadt bleiben oder dass bezahlbarer Wohnraum zur Verfügung steht“, so Hahn. Der Haushalt sehe hier hohe Investitionen für verschiedenen Baugebiete vor. Hier sei vor allem auch die Stärkung der Ortsteile wichtig, jedoch müsse man die Balance zwischen neuen Baugebieten kontra Landwirtschaft genau im Auge behalten.

Geschehen in den Stadtteilen

Der Sprecher der Ortsvorsteher, Egbert Fischer, blickte auf das Geschehen in den Stadtteilen. Bei der Vorstellung des Haushalts durch den Bürgermeister habe man feststellen können, dass es der Stadt gar nicht so schlecht gehe. „Dass in diesem Zahlenwerk auch vielfältige Maßnahmen für unsere Ortsteile vorgesehen sind, freut uns Ortsvorsteher ganz besonders“, erklärte Fischer. Er lobte das Ortsteilbudget hervor, das es erlaube, kleinere Maßnahmen ohne bürokratischen Aufwand vor Ort direkt zu erledigen. Viele von den Ortsteilen gewünschte Maßnahmen seien im zu Ende gehenden Jahr geplant und verwirklicht worden. „Wichtig war hierbei die Schaffung von neuen Bauplätzen in fast allen Ortsteilen“, hob der Sprecher der Ortsvorsteher hervor. So könnten bauwillige Bürger preislich erschwingliche Bauplätze in der Ortsteilen erwerben. Es müsse das gemeinsame Ziel sein, alle geschaffenen Baugebiete mit Leben zu erfüllen. Dabei dürfe aber die innerörtliche Entwicklung nicht aus den Augen verloren werden. Einige Wünsche der Ortsteile seien unerfüllt geblieben. Aber man könne sicher sein, dass die Ortsvorsteher diese sowie neu hinzugekommene Wünsche im kommenden Jahr der Stadtverwaltung präsentieren werden. borg

