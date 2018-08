Anzeige

Hettingen. Bekannt vom Sportfestsonntag 2006 ("Hallo, ich bin die Vorgruppe") sowie begeisternd bei Auftritten im Lindensaal und in Hettigenbeuern gastiert Joe Ginnane auch in diesem Jahr wieder in Hettingen. "Unplugged" - alleine begleitet nur von seiner unverwechselbaren Stimme, Gitarre und Mundharmonika ist er am Freitag, 17. April, um 20.30 Uhr mit "Irish Folk" im Sportheim zu Gast. Repro: FN