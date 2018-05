„Itinerar – Mit den Augen der Vögel“

Anzeige

Neckar-Odenwald-Kreis.Die am n Sonntag beginnende Ausstellung des Kunstvereins Neckar-Odenwald präsentiert die außergewöhnliche Kunstposition der in Berlin lebenden und arbeitenden Künstlerin Katharina Karrenberg. Ihre Studien – 1962 bis 66 Visuelle Kommunikation in Mainz und 1976 bis 80 Soziologie in Frankfurt a. M. und Berlin – verraten schon etwas über ihre breit aufgestellte künstlerische Schaffensweise, die einem komplexen Forschungsprogramm gleicht.

Ihre Untersuchungen widmen sich dem kritischen Hinterfragen zu Themen der Kunstgeschichte, zur Wahrnehmung des Bildes ganz grundsätzlich und zu generellen philosophischen Fragen. In ihrer künstlerischen Arbeitsweise kombiniert Katharina Karrenberg dabei Text, Klang, Fotografie, Zeichnung und die Arbeit am Bildschirm.

Zeichnungsserie

Seit 2000 entstand bis heute eine mehrere hundert Blätter umfassende Zeichnungsserie, die sich mit Inkunabeln der Bildgeschichte beschäftigt und in der Kombination mit ihren Fotografien zu einer sehr speziellen Bilduntersuchung und -findung geführt hat. „Reflektografie“ nennt die Künstlerin dieses Verfahren: „Interaktionen von analogen und digitalen Bildern werden an der Schnittstelle „Computerscreen“ aufzeichnet. Es handelt sich um digitalisierte Fotografien, die im Computer als Code vorhanden sind und sich auf seiner Oberfläche zeigen und um Zeichnungen, die sich vor seiner Oberfläche befinden und sich in seinem Glas spiegeln.“