Jeden Tag als Training verstehen

Flucht in Alkohol

Der Anfangsverdacht hat sich nach dem Besuch bei Dr. Klaus Schreiber letztlich bestätigt und damit musste sein prominenter Patient sein Leben zukünftig in vielen Bereichen völlig neu ausrichten. Der anfänglichen Resignation mit der Flucht in den Alkohol, folgte sehr schnell die Neuausrichtung seines zukünftigen Lebens, das mit der Akzeptanz seiner Krankheit unter den Kollegen wesentlich erleichtert wurde. Damit hatte er schnell auch wieder seinen Humor gefunden, um sich nach der anfänglichen Verdrängung wieder völlig neu auszurichten und die Flucht nach vorne anzutreten. Die Behandlung bei Dr. Klaus Schreiber brachte zudem schnelle Erfolgserlebnisse und somit einen weiteren Motivationsschub, den zukünftigen Alltag mit all den kleineren Einschränkungen zu meistern.

Das Leben meistern

Und damit beschloss er zugleich, nicht nur sein Leben zu meistern, sondern auch darüber aufzuklären, was es mit dieser Krankheit auf sich hat. Zu den Therapien gehört neben der körperlichen Ertüchtigung auch der Gesang, so Dr. Klaus Schreiber, und davon konnte Matthias Holtmann die Zuhörer erstmals bei einem umgeschriebenen Song von Janis Joplin „Mercedes Benz“, begleitet von Randy Lee Kai am Piano, überzeugen und der lang anhaltende Applaus sollte ihm Recht geben, dass zumindest bei seinen Gesangskünsten noch keine Einbußen erkennbar sind. „Ich kann alleine leben“, so der Moderator, der jeden Tag als Training versteht und stets versucht, auch noch so filigrane Dinge wie Knöpfe schließen zu bewerkstelligen, um möglichst unabhängig von Pflegepersonal zu bleiben.

Konkrete Aussagen

Auf die Frage nach der Entstehung können die Forscher mittlerweile viele konkrete Aussagen treffen. So haben diese bereits Vorzeichen aus der Kindheit entdeckt und experimentieren mittlerweile bereits mit einem „Hirnschrittmacher“ zur Einschränkung der Krankheit, so Dr. Klaus Schreiber dessen Einsatz allerdings noch großen Risiken unterliegt. Auch die Erwartungen für eine Heilung in naher Zukunft dämpft der Experte zunächst, auch wenn hierbei wesentliche Fortschritte gemacht worden seien. Für die Betroffenen sei es immens wichtig, die Feinmotorik zu üben und dabei zeige sich auch der Umgang mit dem Computer nebst Computerspielen als durchaus wirksam, so Dr. Klaus Schreiber, der sich anschließend den zahlreiche Fragen der Anwesenden stellte.

Für Matthias Holtmann gilt auch in Zukunft die Devise aus einem Part des „Zigeunerbaron“ wo es heißt: „Glücklich ist, wer vergisst, was nicht mehr veränderbar ist“ und damit endete zugleich die kurzweilige Veranstaltung im Forum „Seitenbacher“.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 13.07.2018