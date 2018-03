Jetzt bewerben

Anzeige

Buchen.Wer Schöffe werden möchte hat in den nächsten Wochen die Gelegenheit sich für dieses verantwortungsvolle Amt zu bewerben. Gesucht werden auch in Buchen Frauen und Männer, die am Amtsgericht und Landgericht als Vertreter des Volkes an der Rechtsprechung in Strafsachen teilnehmen.

In diesem Jahr werden bundesweit die Schöffen und Jugendschöffen für die Amtszeit von 2019 bis 2023 gewählt. Der Gemeinderat der Stadt Buchen hat das Vorschlagsrecht für Schöffen, die Jugendschöffen werden vom Jugendhilfeausschuss des Neckar-Odenwald-Kreises vorgeschlagen. Aus diesen Vorschlägen wählt der Schöffenwahlausschuss beim Amtsgericht in der zweiten Jahreshälfte 2018 die Haupt- und Hilfsschöffen. Gesucht werden Bewerberinnen und Bewerber, die in Buchen wohnen und am 1. Januar 2019 mindestens 25 und höchstens 69 Jahre alt sein werden. Wählbar sind deutsche Staatsangehörige, die die deutsche Sprache ausreichend beherrschen. Wer zu einer Freiheitsstrafe von mehr als sechs Monaten verurteilt wurde oder gegen wen ein Ermittlungsverfahren wegen einer schweren Straftat schwebt, die zum Verlust der Übernahme von Ehrenämtern führen kann, ist von der Wahl ausgeschlossen.

Wer Interesse hat, dieses verantwortungsvolle Ehrenamt auszuüben, kann sich bei der Stadtverwaltung Buchen bewerben. Hierzu kann bei der Stadtverwaltung Buchen, Andreas Schölch, Telefon 06281/31106 ein entsprechender Bewerbungsbogen angefordert werden. Dieser steht auch online auf der Homepage der Stadt Buchen www.buchen.de zur Verfügung. Anmeldeschluss ist der 16. März: Stadtverwaltung Buchen, Fachbereich 1, Wimpinaplatz 3, 74722 Buchen.