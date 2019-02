Jim, Lukas und Emma begeisterten viele Kinder

Buchen.Über 300 Kinder und Erwachsene haben am Sonntagnachmittag beim Musical „Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer“ in der Stadthalle die Abenteuer der beiden Hauptpersonen miterlebt. Am Ende waren sie so begeistert, dass sie vom Ensemble der Theatergruppe „Lichtermeer“ eine Zugabe forderten.

Jim Knopf und Lukas mit Lokomotive Emma müssen die Insel Lummerland verlassen, weil darauf nach Meinung des Königs Alfons der Viertel-vor-Zwölfte kein Platz mehr für sie ist. Auf ihrer Reise erreichen sie das Land Mandala. Dort erfahren sie, dass die Prinzessin Li Si entführt worden ist und in Kummerland von der Drachenfrau Mahlzahn gefangen gehalten wird.

Jim, Lukas und Emma nehmen die Schwierigkeiten auf sich, die Kaisertochter zu befreien. Dabei treffen sie den freundlichen Scheinriesen Herr Tur Tur, der ihnen ein Stück des Wegs zeigt. Die Wächter des Drachenlands Kummerland überlisten Jim und Lukas, indem sie Emma als Drache verkleiden. So erreichen Lukas, Jim und Emma die Wohnung von Frau Mahlzahn, befreien Li Si und bringen sie nach Mandala zurück.

Drachen der Weisheit

Die gefangene Frau Mahlzahn teilt Jim und Lukas kurz vor einem einjährigen Schlaf, der sie zu einem Drachen der Weisheit verwandeln soll, mit, wie sie nach Lummerland zurückkehren können: Indem sie eine schwimmende Insel nach Lummerland schleppen und diese dort verankern.

Das Ensemble des Theaters „Lichtermeer“ brachte mit der Bearbeitung von Jan Radermacher und Timo Riegelsberger ein Musical auf die Bühne, das Alt und Jung gleichermaßen unterhielt. Der Mix aus Tanz, Gesang und Schauspiel sorgte für spannende Abwechslung. Das Tourneetheater „Lichtermeer“ wurde im Jahr 2013 gegründet und spielte nach eigenen Angaben seitdem vor mehr mehr als 250 000 Kindern und Erwachsenen.

Die Darsteller: Victoria Dias Santos (Jim Knopf), Finja Harder (Prinzessin Li Si und Nepomuk), Benjamin Hauschild (König Alfons und Herr Pi Pa Po), Mario Kampfl (Lukas), Jana Koch (Frau Waas und Frau Mahlzahn), Bastian Kohn (Herr Ärmel, Kaiser von Mandala und Herr Tur Tur).

