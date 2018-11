Jochen Rathke ist der neue Kassenwart

Buchen.Der Verein der Freunde des Burghardt-Gymnasiums (VdF) zog in seiner Mitgliederversammlun Bilanz über die vergangenen drei Jahre aktiver Vereinsarbeit.

Nach der Begrüßung durch den Vorsitzenden des VdF Frank Pahl erstattete der Schulleiter des BGB, Oberstudiendirektor Jochen Schwab, Bericht über die Situation am Gymnasium. Dabei stellte er die gute Versorgung mit Lehrern in den Vordergrund. Diese gute Versorgung spiegele sich vor allem darin wider, dass über den Regelunterricht hinaus Angebote für die Schüler angeboten werden. Chor, Orchester, Technik sind einige Beispiele für das vielfältige Angebot am Buchener Gymnasium. Bei dieser Gelegenheit dankte Schwab wiederholt dem VdF für die ideelle und materielle Unterstützung bei vielen Gelegenheiten. Die Anschaffung von Multimediakomponenten für die Klassenräume durch den VdF wurde exemplarisch für die materielle Unterstützung genannt. Als besonderes Highlight, welches ebenso durch den VdF ermöglicht wurde, wurde die Chorfahrt nach Montereau aufgezeigt. Zwei kurze Videoeinspielungen zeigten den Schulchor in einem Konzert, bei dem an das Kriegsende des ersten Weltkrieges vor 100 Jahren erinnert wurde. Ein Konzert, das bei allen Beteiligten unter die Haut ging. In die Zukunft blickend stellte Schwab den geplanten Um- und Neubau des Schulgebäudes mit dem enthaltenen pädagogischen Konzept und dem aktuellen Zeitplan vor.

Im Bericht des Vorsitzenden Frank Pahl wurden exemplarisch die Unterstützung der Schüler-Ingenieur-Akademie, die Anschaffung von Instrumenten, die Herausgabe des BGB-Jahrbuchs und die jährliche Verleihung des mit 500 Euro dotierten Burghardt-Preises hervorgehoben. Die Entwicklung der Mitgliederzahl ist positiv und weist aktuell 341 persönliche Mitglieder und zehn Firmenpartnerschaften auf.

Kassenwartin Edelgard Wollenschläger stellte den Kassenbericht vor. Die Kassenprüfer Emrich und Grimm hatten die Kassenführung jährlich geprüft und eine fehlerfreie Kassenführung festgestellt. Der Vorstand wurde danach folgerichtig entlastet.

Bei den anschließenden Neuwahlen wurden Frank Pahl als Vorsitzender, Petra Hauk als zweite Vorsitzende und Rupert Früh als Schriftführer wiedergewählt. Als Nachfolger von Edelgard Wollenschläger, die ihr Amt als Kassenwartin zur Verfügung stellte, wurde Jochen Rathke gewählt. Die Beisitzer Ralf Krippner und Manfred Lauer wurden in ihrem Amt bestätigt. Neu in den Vorstand wurde Barbara Miksch als Beisitzerin gewählt. Edelgard Wollenschläger und Michael Frank wurden zu Kassenprüfern gewählt.

Nach den Wahlen wurde eine zeitgemäße Neufassung der Vereinssatzung verabschiedet. Die VdF Bildungsfahrt, ist seit Jahren eine Institution im Vereinsleben. Vom 5. bis 7. April ist eine Fahrt nach Luxemburg und Trier geplant. Die Fahrt wird wieder vom ehemaligen Schulleiter und Beisitzer im Vorstand Manfred Lauer organisiert und geleitet. Zum Abschluss bedankte sich Frank Pahl im Namen des Vereins bei der scheidenden Kassenwartin Edelgard Wollenschläger für ihr Engagement im Verein mit einem floralen Gruß.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 30.11.2018