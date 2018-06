„Johannisfeuer“ brannte hell

Anzeige

Hettingen.Traditionell am Freitag vor oder nach Johanni brennt der Heimatverein Hettingen auf der höchsten Erhebung des Baulandes, dem Eulsberg, das „Khanschför“ ab. Die Witterungsbedingung – kalt und windig – trieben dem Vorstand des Heimatvereins schon Sorgenfalten auf die Stirn. Doch am späten Nachmittag kam die Sonne durch und die Veranstaltung ging witterungsbedingt problemlos über die Bühne. Zahlreiche Gäste hatten sich eingefunden, und so mancher Opa verbrachte einige Zeit mit seinen Enkeln beim Stockbrotbacken, das sich sehr großer Beliebtheit erfreute. Mit welch einer Engelsgeduld heben da die Kinder den Stecken, an dem der Sauerteig gewickelt ist, über den mit Glut gefüllten Kessel und drehen ihn immer wieder, damit nichts verkohlt. Nachdem der große Holzstoß niedergebrannt und so langsam die Dunkelheit hereinbrach, trat Stephan Lose alias „Sharok“ aus Walldürn mit einer gigantischen Feuershow auf und verzauberte mit allerlei Vorführungen mit dem Element Feuer die Besucher. Vorsitzender Gundolf Scheuermann dankte zum Schluss den zahlreichen Besuchern sowie allen, die wieder zum Gelingen dieses traditionellen uralten Brauches „Khanschför“ am Eulsberg beigetragen haben. KM