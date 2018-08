Jubelpaar ist aktiv im Gemeindeleben

Hettingen.Das Ehepaar Alfons und Agnes Kreuter blickt am heutigen Freitag auf fünf Jahrzehnte Ehe zurück. Das Paar, das sich bei einer Festlichkeit in Walldürn kennenlernte, trat auch dort vor das Standesamt. Die kirchliche Trauung fand einen Tag später im Missionskonvikt in Buchen statt.

Alfons Kreuter wurde am 24. November 1945 als zweiter Sohn der Eheleute Heinrich und Lioba Kreuter in Hettingen geboren und besuchte nach dem Kindergarten die Volksschule in Hettingen. Er erlernte bei der Firma E+ E. Henn in Buchen das traditionelle Maurerhandwerk, das er mit sehr viel Liebe und Sachverstand ausübte, bis er krankheitsbedingt diesem schweren Beruf aufgeben musste.

Die Jubilarin Agnes Kreuter erblickte am 24. Januar 1949 als erstes Kind der Eheleute August und Elisabeth Kaiser das Licht der Welt. Sie erlernte nach dem Besuch der Volksschule in Walldürn den Beruf der Einzelhandelskauffrau beim damaligen Modehaus „Linus Ritz“ in Buchen.

Aus der Ehe gingen der Sohn Thorsten und Tochter Iris hervor.

Eigenheim errichtet

Im Jahr 1980 erbaute sich das Paar im Baugebiet „Ober der Kirche“ in Hettingen ein schmuckes Eigenheim. Alfons Kreuter, der ein Aktivposten bei der FG Hettemer Fregger ist, war auch mehrere Jahre aktiv beim Hettinger Roten Kreuz tätig. Ferner wirken Alfons und Agnes Kreuter im Hettinger Seniorenwerk scho einige Jahre aktiv mit.

Ein großes Hobby von Alfons Kreuter ist es, Mosaike von vielen Hettinger Motive zu gestalten. Mit einem Dankgottesdienst heute, Freitag, um 14 Uhr in der Hettinger Pfarrkirche St. Peter und Paul und einer anschließenden Feier begehen Agnes und Alfons Kreuter ihre Goldene Hochzeit.

Dem Jubelpaar gratulieren zu ihrem Ehrentag neben den Kindern auch deren Ehegatten und die Enkelin, Verwandte und Freunde sowie die Hettinger Bürger. Diesen guten Wünschen schließen sich auch die FN gerne an. KM

