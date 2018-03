Jubilar hat auf vielen Feldern bleibende Verdienste erworben

Anzeige

Eine richtige Sensation war 1952 seine Wahl zum Sportkreisvorsitzenden. Als Nachfolger von Julius Walter war er gerade mal 24 Jahre alt. Er leitete den Sportkreis Buchen bis zum Wechsel nach Karlsruhe 1976. Den Fußballkreis Buchen führte er vier Jahre (1972 bis 1976). Bei allem Stress und der Belastung, die Ämter und Beruf mit sich brachten – „es war auch eine spannende Zeit mit vielen schönen Momenten“.

Viel geholfen habe ihm seine Frau Elisabeth, „sie hat mir sehr viel Arbeit abgenommen, mir den Rücken freigehalten, mich bei der Sportberichterstattung unterstützt“. Sie starb 1999, „für mich war das ein sehr schwerer Schicksalsschlag.“

Passionierter Sportler

In jungen Jahren war er ein passionierter Sportler. Leichtathletik, Fußball, Tischtennis, Handball oder Skifahren – Rudi Arnold war auf vielen Feldern aktiv. Und das durchaus erfolgreich: „Bei der Sportplatzweihe in Buchen bin ich die 100 Meter in 11,6 Sekunden gelaufen.“

Dem TSV Buchen war Rudi Arnold zeitlebens verbunden. Die Vereinszeitung, der „Sportfreund“, wurde von ihm initiiert. Ein anderes Presseprodukt war ebenfalls etwas Neues: die „Zelteule“. Für die nach hunderten zählenden Teilnehmer der von ihm organisierten Sportjugend-Zeltlager entwarf und schrieb er diese Lagerzeitung. Schon früh kam Rudi Arnold zum Journalismus. Ab 1947 arbeitet er als „Freier“ im Bereich der Sportberichterstattung für die lokalen Zeitungen. Später kam noch das Lokale hinzu und so war es fast zwangsläufig, dass Arnold 1951 seine Neigung zum Beruf machte: Er wurde Redakteur bei den Fränkischen Nachrichten. Von 1959 bis 1976 war er Redaktionsleiter der Buchener Ausgabe.

Sein Kürzel „ra“ wurde in dieser Zeit zum Markenzeichen für einen Lokaljournalismus, der sich mit den Menschen der Region verbunden fühlte. Er pflegte als Redakteur der FN durchaus einen kritischen Journalismus.

Das hat ihm nicht nur Freunde und Lob eingebracht. „Ich war nie einer, der zu allem Ja gesagt hat. Ich hatte eine eigene Meinung, und die habe ich auch vertreten. Als Journalist war das nicht immer einfach.“ Etwa als es zwischen Mosbach und Buchen um die Frage nach dem Kreissitz ging.

Das erste Einsatzgebiet als Redakteur allerdings war für den Buchener die Nachbarstadt Walldürn. Da war anfangs nicht jeder erfreut, ausgerechnet ein „Buchemer“ in „Dürn“. Aber das war alles kein Problem, wie sich Arnold im Gespräch mit den FN zurückerinnert. Schnell waren alle Zweifel beseitigt, die Arbeit von Rudi Arnold wurde geschätzt. „Mit dem damaligen Bürgermeister Dr. Trautmann und den Walldürnern habe ich mich gut vertragen.“ Gerne erinnert er sich auch an seine Interviews mit den damaligen Ministerpräsidenten Kiesinger und Filbinger zurück.

1976 machte Rudi Arnold sein Hobby zum Beruf: Er wurde bis 1993 Geschäftsführer des Badischen Sportbundes in Karlsruhe. Im Ehrenamt, dann im Hauptamt war ihm immer wichtig: „Denen in den Ballungsräumen zu zeigen, dass wir hier im ländlichen Raum aktiv sind, gegen das Gerede vom badischen Hinterland habe ich mich immer gewehrt.“ In den 17 Jahren, in denen er die Geschäftsstelle leitete, wuchs die größte Erwachsenenorganisation in Baden von knapp 1400 auf 2200 Vereine, von 421 000 auf 700 000 Mitglieder.

Dass dieses Engagement zahlreiche weitere Mitgliedschaften in den verschiedensten Gremien auf Kreis-, Landes- und Bundesebene nach sich zog, überrascht wenig. Und um seine Vorstellungen von Fair Play auch jenseits des Sports zu verfolgen, arbeitete Arnold zusätzlich im Arbeitskreis Kirche und Sport oder im Medienrat des Landes Baden-Württemberg mit.

Spuren hinterlassen

Dass Rudi Arnold in all den Jahren bleibende Spuren hinterlassen hat, zeigt nicht zuletzt die Vielzahl an Auszeichnungen, die erbekommen hat. Ehrenmitgliedschaften in Vereinen und Verbänden, Ehrenvorsitzender des Sportkreises Buchen und zahlreicher weiterer Sportorganisationen sowie Träger der Ehrennadel des Landes Baden-Württemberg (1983), der Verdienstmedaille des Badischen Sportbundes (1988) oder des Bundesverdienstkreuzes am Bande (1989). Besondere Erinnerungen verbindet er auch mit der Deutschen Olympischen Gesellschaft. Die Zweigstelle wurde 1999 unter der Regie von Rudi Arnold gegründet für den Bereich des Neckar-Odenwald-Kreises und dann erweitert auf das Gebiet des Main-Tauber-Kreises. Für seine Verdienste wurde Arnold zum Ehrenvorsitzenden ernannt. Im Freundeskreis Sportsenioren ist er bis heute aktiv,

Den Sport hat er immer als ein Bindeglied in der Gesellschaft gesehen. „Sport ist mehr“ war und ist eine seiner Maximen. Und Sport verbindet, über viel Trennendes hinweg. Etwa nach dem Fall der Mauer, als wieder Kontakte in den Osten des Landes möglich waren und der Sport Freundschaften ermöglicht hat. Der Sport hat ihm viele Begegnungen und Erfahrungen ermöglicht.

Die Fränkischen Nachrichten schließen sich den Gratulanten an und wünschen Rudi Arnold alles Gute.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 19.03.2018