Jungzüchter auf dem Ponyhof

Bödigheim.„Von den Weltmeistern lernen“ hieß das Motto des kostenlosen Schnupperlehrgangs der Jungzüchter Baden-Württembergs auf dem Ponyhof Pfeiffer in Bödigheim, denn im vergangenen Jahr wurden sie bei den Meisterschaften in Kanada Erste.

16 pferdebegeisterte Kinder und Jugendliche der Bödigheimer Pferdefreunde und Ponyreitschule aber auch aus Höpfingen, Esslingen und Karlsruhe folgten der Einladung. Hannah Bott, die den Raum Nordbaden betreut, stellte in einem warmen Ferienhaus zunächst die vom Pferdezuchtverband unterstützte Initiative der Jungzüchter mit einer Präsentation und vielen Bildern vor. In dieser Gruppe kann jeder zwischen 10 und 25 Jahren teilnehmen und sich fachlich fundiertes Wissen rund um die Haltung, Zucht, Vorstellung und Vermarktung von Pferden aneignen.

Am Schnuppertag erklärte Hannah Bott die Grundlagen der Pferdebeurteilung und ihre Kollegin Lisa Banzhaf übte mit den Kindern und Jugendlichen in der Reithalle das Vormustern eines Ponys vor den Zuchtrichtern. Für jedes Kind fand sich auf dem Ponyhof das Pony in der richtigen Größe und dem richtigen Temperament für diese Aufgabe. Auch die Theorie kam nicht zu kurz.