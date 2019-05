Kabarett und Comedy in Buchen

Buchen.Kabarett und Comedy mit Heinrich del Core steht am Samstag, 18. Mai, ab 19.30 Uhr in der Stadthalle Buchen auf dem Programm. Mit Sprachwitz, Charme und immer mit einem Augenzwinkern präsentiert das Multitalent ein mitten aus dem Leben gegriffenes, unglaublich pointenreiches, kurzweiliges Programm „Ganz arg wichtig“ ohne eine Spur von Langatmigkeit. Das schafft Heinrich Del Core mit Hilfe seines ganz eigenen Mixes aus Situationskomik und Erzählkunst. Da merkt man schnell: Da steht einer, der für die Bühne geboren ist und der die komödiantische Arbeit von der Pike auf gelernt hat. Karten gibt es bei den Fränkischen Nachrichten.

Die FN verlosen dreimal zwei Karten. Einsendeschluss ist am Mittwoch, 8. Mai, um 18 Uhr. Wer mitmachen möchte, schreibt eine E-Mail an: gewinnspiel.fn@fnweb.de. Bitte Namen und Adresse angeben, in die Betreffzeile „Comedy“ eintragen. Die Daten der Gewinner werden zum Zweck der Gewinnzusendung gespeichert. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 04.05.2019