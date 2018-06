Kabinen ausgeräumt

Neckar-Odenwald-Kreis.Dreiste Diebe räumen seit September immer wieder Spielerkabinen in Sportheimen im ganzen Landkreis aus. Sie nutzen die Zeit der Fußballspiele, um die verlassenen Kabinen nach Wertgegenständen zu durchsuchen. Das teilt die Polizei jetzt mit. Erbeutet wurden bisher bereits mehrere Hundert Euro Bargeld und Handys. In Kabinen gefundene Fahrzeugschlüssel nahmen die Täter an sich, um die Autos der

...

Sie sehen 65% der insgesamt 614 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 10.11.2012