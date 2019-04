Kalkstein dient in Anlehnung an den Baulandboden als Trägermaterial

Hettingen.Am Latschari, dem geschichtsträchtigen Ort und Mittelpunkt der Gemeinde wird am kommenden Sonntag nach dem Gottesdienst eine Sonnenuhr eingeweiht.

Der Heimatverein Hettingen, macht aus Anlass seines 50-jährigen Bestehens an die Hettinger Bürgerschaft ein bleibendes Geschenk, und bedankt sich für die wollwollende Unterstützung vieler Hettinger, in all den Jahren. Mit dieser Sonnenuhr will der Heimatverein bekunden und demonstrieren, dass er all seine Kraft und Wirken immer als ein Geschenk, zur kulturellen Belebung der Dorfgemeinschaft sieht.

Bereits zum zehnjährigen Bestehen wurde der monumentale Kreuzweg eingeweiht, während man zum 20. Jubiläum die Generalsanierung des Kriegerhains verwirklichte. Mit der Errichtung des Maurerbrunnens setzte man zum 30-jährigen Bestehen dem einst so dominanten Hettinger Handwerk ein Zeichen von bleibender Wertschätzung. Den Kindern wurde anlässlich des 40. Gründungsfest ein großes Spielschiff für den Spielplatz gestiftet.

„Ihr Heddemer macht’s wie die Sonnenuhr und zählt die heit’ren Stunden nur“, so steht’ es eingemeißelt auf dem quadratischen Kalksteinfindling. Wollte man zunächst eine Sonnenuhr herkömmlicher Art aufzutellen, brachte sich die Hettinger Künstlerin Gabriele Strittmatter mit dem genialen Vorschlag ein, dort etwas Markantes hinzustellen, das der Maurergemeinde sich als würdig erweist und große Wertbeständigkeit hat. Bei der Besprechung mit der Firma Bernhard Buchen Denkmalkunst war man sich schnell einig, dass in Anlehnung an die Bodenbeschaffenheit des Baulands nur ein Kalkstein als Trägermaterial in Frage kommt, den, Arno Bernhard alsbald präsentierte. KM

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 25.04.2019