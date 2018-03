Kampagnenausklang erfreute Besucher

Anzeige

Götzingen.Nochmals restlos begeisternde Atmosphäre und mitreißende Stimmung erfüllte am Samstag zum Kampagnenausklang die mit über 500 Teilnehmern und Besuchern voll besetzte Festhalle.

Am Männerballett-Turnier „Zweite Herzkersche-Gaudi“ der Fastnachtsgesellschaft „Getzemer Narre“ nahmen am Samstag insgesamt zehn Tanzgruppen aus nah und fern teil. Die Anhänger des Fastnachtstanzes durften ein sehr abwechslungsreiches Programm und tolle Tanzdarbietungen erleben, ihre Erwartungen wurden ohne Frage voll erfüllt, was die immer wieder durch die Halle brausenden Beifallsstürme und Stehenden Ovationen dokumentierten.

Keine leichte Aufgabe

Der kritischen Bewertung durch die Jury, die wahrlich keine leichte Aufgabe hatte, stellten sich in den zehn Gruppen rund 150 Aktive, die sehr engagiert um die begehrten Wander-Pokale im Männerballett- und im Showtanz-Turnier wetteiferten. Sie begeisterten das Publikum und forderten die Jury heraus mit ihren originellen Themen, ausdrucksvollen Choreographien mit teils schon artistischen Elementen und farbenfrohen Kostümen. Sie wussten mit Niveau und vor allem bemerkenswerten Engagement zu überzeugen.