Buchen.Kanister mit einer unbekannten Flüssigkeit sind in der vergangenen Woche am Donnerstag auf dem „P+R“-Parkplatz an der K 3915 zwischen Buchen und Hettigenbeuern gefunden worden. Zeugen, die Hinweise geben können werden, sollen sich unter der Telefonnummer 06281/9040 beim Polizeirevier Buchen melden.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 21.12.2018