Karl Weiß lichtete auch den „Herrn Wachtmeister“ ab

Buchen.Unter dem Titel „Das alte Buchen . . .“ werden in der Zeit von Freitag, 14. September, bis zum 12. Oktober 30 Aufnahmen aus dem Bildarchiv des Fotografen Karl Weiß ausgestellt.

Fotos entstanden 1894 bis 1938

Alle Fotos entstanden in der Zeit zwischen 1894 und 1938. Die großformatige Digitaldrucke wirken wie Fenster in die Stadtgeschichte. Markante Straßenszenen, Gruppenbilder mit Motiven des Vereinstheaters und anspruchsvolle Porträts: An den detailreichen Bildern wird das ganze Können des Fotografen Karl Weiß hinsichtlich Bildgestaltung und technischer Ausführung deutlich. Zahlreiche, oft überraschende Details sind in den Aufnahmen zu entdecken. Das Bild zeigt ein Beispiel: In den „Beiträgen zur Stadtgeschichte – 700 Jahre Stadt Buchen“ wird (ohne Foto) eine Respektsperson beschrieben: „Der Herr Wachtmeister“.

Karl Weiß hat ihn, den die Kinder damals, in den 20er Jahren, den „Schandarm“ Perino nannten, mehrfach in Bildern verewigt.