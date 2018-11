Kein Respekt vor den gefallenen Soldaten

Hettingen.Man merkt im Gespräch mit Gundolf Scheuermann sein Unverständnis und seinen Ärger an, wenn er an den August zurückdenkt. Der Vorsitzende des Heimatvereins Hettingen musste vor etwa drei Monaten nach Hinweisen aus der Bevölkerung feststellen, dass im Kriegerhain im „Oberhölzle“ die Namensschilder der Gedenksteine geklaut wurden. „Das ist besonders ärgerlich, weil am 11. November vor genau 100 Jahren der Erste Weltkrieg endete“, erklärt der Vorsitzende. Die 65 Gedenksteine stehen für je einen Soldaten der ehemaligen Gemeinde Hettingen, die damals ihr Leben ließen. Seit August fehlen die Namensschilder aus Messing. Der Heimatverein vermutete bereits damals, dass Metalldiebe hinter der Tat stecken. „Wir haben Anzeige erstattet, aber nach wie vor ist unklar, wer dafür verantwortlich ist und wo die Schilder sind“, sagt Scheuermann. Es gebe keine Spur.

Aufwendige Arbeit, wenig Beute

Heimatverein und Polizei schätzten den entstandenen Schaden auf circa 10 000 Euro. Scheuermann glaubt jedenfalls nicht mehr daran, dass die Täter noch erwischt werden. Offensichtlich war den Unbekannten die aufwendige Arbeit für den Diebstahl wert, obwohl der Messingpreis nur bei etwa drei Euro pro Kilo liegt. Die Täter mussten sich hinknien, um die kleinen, je 500 Gramm schweren Schilder zu erbeuten – und das 65 Mal. „Keines war abgebrochen, alles wurde feinsäuberlich abgeschraubt“, erklärt der Vorsitzende des Heimatvereins.

Mittlerweile laufen bereits die Planungen, neue Tafeln zu besorgen. „Glücklicherweise haben die Diebe eines der 65 Schilder verloren, so dass wir genau wissen, welche Maße wir brauchen. Wir haben auch alle Namen und Daten der Soldaten“, so Scheuermann. Vor Weihnachten will er noch mit möglichen Herstellern sprechen, und spätestens im neuen Jahr sollen neue Schilder die Gedenksteine schmücken. „Ich bin seit 20 Jahren im Vorstand, und auch wenn uns schon originale Bildstücke und handgeschnitzte Figuren geklaut worden: So etwas hab ich noch nicht erlebt.“

Die Gedenkstätte wurde für die Gefallenen und Vermissten im Ersten Weltkrieg aus der ehemaligen Gemeinde Hettingen zu Beginn der 20er Jahre gebaut. Nachdem sie rund um das Jahr 1974 aus finanziellen Gründen beinahe von der Gemeindeverwaltung eingeebnet worden wäre und sich der Heimatverein Hettingen entscheidend dagegen eingesetzt hatte, wurde sie in den 80er Jahren vollständig renoviert. In der halbrunden Kapelle stehen links und rechts des Eingangs neun Tafeln mit den Namen der gefallenen und vermissten Soldaten. Im Dach der Kuppel befindet sich eine 22-Kilogramm schwere Glocke.

1990 folgten die Schilder

Die Gedenksteine stammen vom Hettinger Steinmetz Hermann Dittrich. Die Anlage wurde im Jahr 1990 abermals erneuert. Die Namen waren damals noch in förmigen Vertiefungen in den Kartuschen eingemeißelt und aufgrund der Witterung fast nicht mehr lesbar. Deshalb folgten die Messing-Schilder, welche von ortsansässigen Handwerken bearbeitet und graviert wurden. Da dies nicht mehr möglich ist, wird der entstandene Schaden so hoch eingeschätzt – obwohl der reine Schrottwert der Messingschilder bei unter hundert Euro liegt. ms

