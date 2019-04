Keine Grenzen für das Lernen

Buchen.Bereits zum zweiten Mal unterstützt die Arnold-Hollerbach-Stiftung das Gesang- und Stimmbildungsprojekt im ASB-Seniorenzentrum „Am Rühlingshof“: Am Montag übergab Geschäftsführer Hans Sieber eine weitere Spende in Höhe von über 1200 Euro an das Projekt, das wöchentlich unter Leitung von Angela Leupold (Dozentin für das Fach „Gesang“ an der JMK-Musikschule) Senioren zum gemeinsamen Singen einlädt.

87-Jährige erstmals am Klavier

Wie Maria Westerman (Fachbereichsleitung Geragogik/Tasteninstrumente) betonte, sei das Singen als Selbsterfahrungsprozess anzusehen, durch das sich der Bezug zum eigenen „Ich“ verändere. Auf diese Reise können sich auch Senioren einlassen, sofern eine liebevolle zwischenmenschliche Beziehung gegeben sei. Am Beispiel einer ihre erste Klavierstunde absolvierenden 87-jährigen Schülerin erläuterte Westerman, dass es keine Grenzen für Lernprozesse gebe. „Sie laufen im Alter einfach langsamer ab“, erklärte sie.

Zum Singen gehören auch Stimmbildungs- und Atemübungen, um ein Gespür für die eigene Stimme und die Singtechnik zu finden. Angela Leupold verwies auf die große Freude, mit der die Senioren dem Unterricht folgen. „Die Übungen und das gemeinsame Musizieren sind ihnen dabei behilflich, mit immer mehr Leichtigkeit zu singen“, berichtete sie.

Erfreut bedankte sich Maria Westermann bei der Arnold-Hollerbach-Stiftung und Hans Sieber sowie dem als Beiratsvorsitzendem der Stiftung fungierenden Altbürgermeister Josef Frank für die wiederholte Unterstützung der Musikgeragogik. „Diese Spende bedeutet uns unglaublich viel“, hielt sie fest, ehe Hans Sieber eine persönliche Beobachtung schilderte. „Sobald alte Menschen ihre vertrauten Lieder hören, singen sie mit und zeigen eine sehr starke Dankbarkeit“, erklärte er und sprach sich für musikalische Zusammenkünfte aus.

Dem stimmte Angela Leupold zu – nur so könne man dem geistigen Abbau entgegenwirken. Auch Musikschulleiter Michael Wüst schloss sich dem Dank an und sagte: „Durch diese Spende können wir etwas leisten, das alles andere als eine Selbstverständlichkeit ist.“ ad

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 03.04.2019