Keine Zeit für „Süßes oder Saures“

Wenn Skelette, Geister und Hexen am 31. Oktober durch die Buchener Innenstadt rennen und Süßigkeiten ignorieren, dann findet der Halloweenlauf statt. Dieser startet um 17.10 Uhr.

Buchen. Keine großen Änderungen warten auf die kleinen und großen Läufer bei der zehnten Durchführung des Events. „Der Lauf hat sich etabliert“, meint Bernhard Linsler, der für den TSV Buchen die Veranstaltung organisiert. Im vergangenen Jahr nahmen etwa 400 Sportler teil.

Die Geschäfte haben bis 19 Uhr geöffnet, länger rentiert es sich laut Marko Eichhorn nicht. „Die Zuschauer sollen die Möglichkeit haben, während der Veranstaltung einkaufen zu gehen. Aber sobald der Lauf beendet ist, gehen alle nach Hause. Die Zuschauer kommen ja wegen ihren ,eigenen Stars’, um diese anzufeuern“, meint der Vorsitzende der Aktivgemeinschaft.

Die Geschäfte seien wieder aufgefordert, ihre Läden passend zu Halloween zu schmücken. Verkleidete Kinder bekommen außerdem „Süßes oder Saures“ – wenn sie denn Zeit dafür haben. Ansonsten sei die Kooperation mit dem TSV Buchen wie schon in den Jahren zuvor eine Win-win-Situation, „die Zusammenarbeit funktioniert einfach“.

Start und Ziel beim Alten Rathaus

Ähnliches berichtet auch der TSV-Vorsitzende Kurt Bonaszewski. Ein verkaufsoffener Tag rechne sich einfach nicht, da der Halloweenlauf die Attraktion sei, „deswegen kommen die Leute“. Die Veranstaltung gehöre fest zur Stadt, es hätten sich auch wieder mehrere Firmen angemeldet. Start- und Zielbereich ist der Platz vor dem Alten Rathaus, auch weil es hier in der Innenstadt am meisten Platz gibt. In einem beheizten Zelt können sich die Sportler umziehen, dort ist auch die Nachanmeldung möglich.

Laut Bonaszewski hat sich am Streckenverlauf nichts geändert. Stellen, welche für die Läufer kritisch werden könnten, werden ausgeleuchtet. Eine Runde sieht wie folgt aus: Nach dem Start am Alten Rathaus führt die Strecke zunächst durch die Kellerreistraße am Gasthaus Schwanen vorbei, ehe parallel zur Schüttstraße der Stadtmauer-Rundweg in Angriff genommen wird. Nach der Überquerung der Amtsstraße geht es durch die Lohplatzstraße und die Vorplatzstraße unter dem Stadtturm durch und zum Alten Rathaus zurück. Im Gegensatz zum Vorjahr starten die Nordic-Walker mit dem Bambinilauf und teilen sich die Strecken anschließend mit den Schülern. Der Grund: Das Feld beim Haupt- und Jedermannslauf soll etwas entzerrt werden.

„Wir haben bereits fast so viele Anmeldungen wie Läufer im Vorjahr“, erklärt Bonaszewski. Man hoffe, die Teilnehmerzahl von 2017 leicht zu toppen, so der TSV-Vorsitzende. Dessen Verein ist erneut mit einer großen Helferschar beteiligt: Etwa 60 Mitglieder aus den Sparten Basketball, Handball, Leichtathletik und Schwimmen/Triathlon beteiligen sich.

