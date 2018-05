Kinder demonstrierten Löschangriff

Anzeige

Hainstadt.Aufgrund des 80-jährigen Bestehens wurde das allseits beliebte Maibaumfest der Freiwilligen Feuerwehr Hainstadt um einen Tag verlängert.

Nach dem Bieranstich im Festzelt führten über 30 Kinder der „Kinderfeuerwehr“ und Jugendwehr vor zahlreichen „Schaulustigen“ einen Löschangriff auf. Nachdem von zwei Kindern ein simulierter Brand entdeckt wurde, ging alles ganz schnell. Die Wasserversorgung wurde von der Jugendwehr hergestellt und die über 30 „Löschzwerge“ und „Feuer-Kids“ kamen mit zwei Bollerwagen als Einsatzfahrzeuge angefahren, sperrten das Geschehen ab, rollten die Angriffsleitung aus und löschten das Feuer. Verdienter Applaus war der Lohn für eine gelungene Vorführung.

Am Abend wurde das kleine Fest zum Besuchermagneten. In dem beheizten Festzelt als auch in der Bar wurde bis in die Morgenstunden kräftig gefeiert.