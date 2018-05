Kinder sollen bei Problemen Anlaufstellen erhalten

Anzeige

Buchen.Kinder haben manchmal Probleme in schwierigen Situationen zurecht zu kommen oder sie fühlen sich bedroht.

Es ist deshalb von großer Bedeutung, den Kindern ein Zeichen zu geben, dass sie bei alltäglichen Problemsituationen und auch Gefahren ernst genommen werden und Hilfe bei Erwachsenen im unmittelbaren Umfeld finden. Daher wurde das Projekt „Schutzengel“ ins Leben gerufen.

In Zusammenarbeit mit Geschäften und lokalen Einrichtungen soll in Buchen ein Netz aus Anlaufstellen und Zufluchtsorten bei akuten Not- oder Problemsituationen geschaffen werden. Die Stadtverwaltung Buchen hat eine Vorauswahl an Einrichtungen und Geschäften getroffen, die als Anlaufstellen in Frage kommen und die nun um Mitwirkung gebeten werden. Auswahlkriterien sind hierbei: der Bezug zum Schulweg, die Wahrnehmbarkeit, ein guter Zugang und die Eignung für Kinder.