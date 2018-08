Kinder und Erwachsene tanzten gemeinsam auf der „Bühne“

Buchen.Im Rahmen des Buchener Ferienprogramms fand „Eddi Zauberfinger“ den Weg aus dem Saarland nach Buchen. Auf dem Geländer der Eberstadter Tropfsteinhöhle begeisterte Dennis Ebert am Donnerstagnachmittag circa 35 Kinder und Erwachsene mit seiner Figur.

Soziales Miteinander stärken

Konzept des Musicals war es, das Publikum aktiv mit einzubinden und ihm Gestaltungsspielraum einzuräumen. Im Mittelpunkt standen hierbei die Jungen und Mädchen, aber auch die Erwachsenen kamen nicht zu kurz. „Handlungskompetenz und das soziale Miteinander der Kinder stärken“, erklärte Ebert, im Hauptberuf Grundschullehrer, die Ziele seiner Veranstaltung.

Hauptfigur in der Show: der in einer kinderfeindlichen Stadt lebende „Eddi Zauberfinger“. Mit seinem Zauberdaumen verwandelte er beispielsweise die Abgase von großen Lkw in Blumen und schafft es dadurch, das permanente Husten der Kinder zu verhindern. Für alle aufkommenden Probleme hatte er stets die passende Lösung parat. Damit erzeugte der „magische Finger“ bei Kindern im Alter von vier bis zehn Jahren zu Beginn eine Faszination. Als „Eddi“ die Zauberkraft verlor, mussten sich die zuschauenden Kinder ausschließlich auf ihre eigenen Fähigkeiten verlassen. Dazu kamen sie immer wieder auf die Bühne, um beispielsweise beim Zirkus-, Düsenjäger-, Zauberwald- oder Raumschifflied in verschiedene Rollen zu schlüpfen. Hierbei wurde jongliert, gehüpft oder getanzt.

Die Erlebnislieder – stets aus der Perspektive von Kindern geschrieben – ermöglichten es, Erwachsene mit einzubinden. So wurden sie in regelmäßigen Abständen von den Jungen und Mädchen auf die Bühne geholt. Dies sorgte dafür, dass sich immer wieder lustige Momente auf beiden Seiten entwickelten.

„Beim Theaterspielen können Kinder Inhalte bewusster und intensiver wahrnehmen. Gleichzeitig werden das Interesse an Themen, Selbstbewusstsein, Urteilsfähigkeit und Kreativität spielerisch gesteigert und nebenbei noch Wissen vermittelt“, so Ebert über die Möglichkeiten des 70 Minuten andauernden Mitmach-Theaters. Den Abschluss bildete dann der „Rock’n’ Roll“, bei dem alle Altersgruppen gemeinsam auf der „Bühne“ tanzten, sowie einige Zugaben, die von den jungen Schauspielern eingefordert wurden. „Ein Anlass, Lieder zu schreiben, war, dass ich meinen eigenen Kindern spielerisch Werte vermitteln konnte. Prägend waren aber auch Ereignisse in meiner Heimat. So gab es Berichte von Kindesmissbrauch, welchen die Kinder nicht als solchen erkennen konnten. Oder Bürgermeister, für die die Interessen von Kindern keine Rolle spielten“, so Ebert über die Beweggründe, eine Laufbahn als Musiker einzuschlagen, die bereits seit 28 Jahren hält.

