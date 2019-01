Kinder und Jugendliche im Tanzfieber

Buchen.Eine Gruppe erfahrener Trainerinnen aus einer Kommune in der Nähe bildet Kinder und Jugendliche in Buchen im Schautanz aus. Kurt Bonaszewski, Vorsitzender des TSV Buchen und des TSV- Fördervereins ist begeistert. An vier Tagen in der Woche treffen sich etwa 85 Mädchen und junge Frauen im Alter von drei bis 28 Jahren zum gemeinsamen Tanzen. Nur in der Altersstufe „Junioren“, den Elf- bis

...