Kinder wurden getestet

Anzeige

Buchen.Das Gesundheitsamt des Neckar-Odenwald-Kreises beschäftigt derzeit der Fall eines Kindergartenkindes, bei dem durch einen Test Tuberkuloseerreger festgestellt wurden.

Sofort nach Eingang der entsprechenden Diagnose gingen am Freitag zwei Amtsärztinnen in den Kindergarten St. Josef in Buchen, stellten eine entsprechende Versorgung des Kindes sicher und leiteten zusammen mit den örtlichen Kinderärzten die Untersuchung von möglichen Kontaktpersonen ein.

„Tuberkulose ist eine Krankheit, die eigentlich immer in der Bevölkerung präsent ist. Wir verfügen daher über große Erfahrung, so dass wir noch am selben Tag alle in den allgemeinen Standards vorgeschriebenen Maßnahmen ergriffen haben“, sagt die stellvertretende Leiterin des Gesundheitsamtes, Dr. Susanne Fischer.