Kindertheater in der Stadtbücherei

Buchen.Im Rahmen des Weihnachtsmarkts in Buchen gastiert am Sonntag, 8. Dezember, wieder das Galli-Kindertheater Odenwald in der Stadtbücherei. Aufgeführt wird jeweils um 14.30 und 16 Uhr die traditionelle Weihnachtsgeschichte - auf einfühlsame Weise, mit Musik und schönen Kostümen. Kinder aus dem Publikum dürfen an einzelnen Stellen auch mitspielen, bis am Ende alle vor der Krippe mit dem Jesuskind stehen und ein Weihnachtslied singen. Die Spieldauer beträgt rund 45 Minuten. Der Eintritt ist frei.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 04.12.2013