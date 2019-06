Kinomobil kommt nach Buchen

Buchen.Das Kinomobil kommt am Montag, 15. Juli, in die Stadthalle. Das Bürgernetzwerk Buchen zeigt in Kooperation mit der Filmförderung und der Medien- und Filmgesellschaft Baden-Württemberg um 16 Uhr mit „Alfons Zitterbacke – Das Chaos ist zurück“ eine witzige Komödie über Freundschaft, den Weltraum und die besten Tipps zum Raketenbauen. Um 19.30 Uhr folgt mit dem Film „Monsieur Claude 2 – Immer für eine Überraschung gut“ ein Feuerwerk an pointiertem Witz und erfrischender, schonungsloser Provokation. Was mussten Monsieur Claude und seine Frau nicht schon alles über sich ergehen lassen? Doch als echter Kosmopolit rafft sich Monsieur Claude nun auf, allen Heimatländern seiner bunten Schwiegerschar einen Besuch abzustatten.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 01.07.2019