Kirchenmusik an Weihnachten

Buchen.Das Hochfest der Geburt des Herrn wird an Heilig Abend um 17 Uhr von den rund 50 Sängerinnen und Sängern des Jugendchores mitgestaltet. Bereits vor dem eigentlichen Beginn der feierlichen Christmette singt der Chor ab 16.30 Uhr Taizé – Gesänge zur Einstimmung.

Musikalisch gestaltet wird auch das Wort Gottes in heiliger Nacht“ heute um 23 Uhr in der Kreuzkapelle. Der Singkreis Buchen und Band schaffen mit neuen geistlichen Liedern eine stimmungsvolle Atmosphäre. Inhaltlich gestaltet von einem Team junger Erwachsener. „Engel- Du und ich“ ist das Thema dieser besonderen Form der Feier in der Heiligen Nacht. Im Anschluss findet wieder ein gemütliches Beisammensein mit Glühwein und Punsch statt.

Am ersten Weihnachtsfeiertag widmet sich der Kirchenchor von St. Oswald schließlich der Klassik. Im Hochamt um 10.45 Uhr erklingt die „Krönungsmesse“ von W.A. Mozart mit großem Orchester, Orgel und Solisten. In diesem Jahr sind als Solisten Hanna Berger (Sopran), Helen Scholl (Alt), Christian Jahraus (Tenor) und Mattew Harris (Bass) zu hören. Der erste Weihnachtsfeiertag schließt mit der feierlichen Weihnachtsvesper um 19 Uhr in der Stadtkirche St. Oswald. Die Kinderchöre der Pfarrei St. Oswald gestalten den Familiengottesdienst am zweiten Weihnachtsfeiertag um 10.45 Uhr mit. Die rund 20 Kinder werden von Carolin Mohr an der Oboe begleitet.

