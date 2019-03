Klassiker im neuen Gewand

Buchen.„Annawech“, die Mundart-Band aus Hohenlohe macht am morgigen Mittwoch wieder einmal Station im Forum Seitenbacher. Garantiert „Lieaderlich, iwwerzwerch un´meh...“ werden sich die fünf Musiker aus dem Hohenloher Kochertal auch in Buchen präsentieren. In ihrem Repertoire befinden sich zahlreiche englische Titel, die kurzerhand im Hohenloher Dialekt aufgefrischt wurden. So wurde aus „Put a candle in the window“ dann eben „Stell‘ â Kerzâ in dei Fenschder“.

Um 19.45 Uhr geht es los

Beginn der Veranstaltung ist um 19.45 Uhr, Einlass um 18.45 Uhr. Karten gibt es an den bekannten Vorverkaufsstellen sowie im Werksverkauf von Seitenbacher in der Siemensstraße. kn

