Klassische Musik und moderne Klänge zu hören

Bei der Stadtkapelle werden mit der Ouvertüre zu „Egmont“ von Ludwig van Beethoven und dem Hornkonzert Nr. 3 von Wolfang Amadeus Mozart klassische Töne erklingen. Solist ist der 17jährige Florian Leitz.

Mit dem Marsch aus der „Jazz Suite No. 2“ von Dimitri Schostakowitsch wird ein klanglicher Übergang von der Klassik zur Moderne geschaffen.

Gelungener Kontrast

Das zeitgenössische Stück „Hymn to the Sun - with the Beat of Mother Earth“ von dem japanischen Komponisten Satoshi Yagisawa bildet schließlich einen gelungenen Kontrast zu den klassischen Stücken. Laut, zum Teil fast schrill fegt das Stück über den Zuhörer hinweg, wird aber ebenfalls von stillen und sehr besonderen Tönen durchzogen und ist daher nicht minder anspruchsvoll als Mozart oder Beethoven.

Ebenso eindrucksvoll wird in „Mont Blanc – la voie royale“ von Otto M. Schwarz die Besteigung des Mont-Blanc mit all ihren Gefahren dargestellt. Der wunderbare Blick, der sich den imaginären Bergsteigern an ihrem Ziel bietet, wird durch die Musik beinahe sichtbar.

Einen weiteren Höhepunkt bildet das Stück „Old Russian Romances“, bei dem sich der Komponist Franco Cesarini mit russischen Volksliedern beschäftigt und die typisch russische Atmosphäre der Originale schwungvoll in die Moderne transportiert.

