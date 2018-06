Klaus Holderbach geht 2019 in Ruhestand

Anzeige

Anteil am Erfolg

Beide hätten für viele verschiedene Aufgabenstellungen über Jahrzehnte Verantwortung übernommen und wesentlichen Anteil am Erfolg der Volksbank Franken. „Wir sind überzeugt, dass beide in einer sich rasant verändernden Welt die Bank in eine gute Zukunft führen und die bisherigen Erfolgsfaktoren weiterentwickeln werden“, war sich Michael Eberhard sicher.

In den Aufsichtsrat wiedergewählt wurden Gerhard Ackermann (Hainstadt), Stephan Eirich (Hardheim), Erwin Holderbach (Götzingen), Gerald Kaiser (Buchen), Ralf Kern (Walldürn), Thomas Kern (Hettingen) Ulrike Münch (Buchen) und Siegfried Schmitt (Walldürn). Für den Geschäftsbereich Mudau wurde Bürgermeister Dr. Norbert Rippberger für den ausscheidenden Franz Brenneis neu hinzugewählt. Eine besondere Ehrung wurde den beiden, aus Altersgründen ausscheidenden Aufsichtsratsmitgliedern Franz Brenneis (Mudau) und Gerhard Stahl (Walldürn) zuteil. Wirtschaftsprüfer Bruno Niegel vom Baden-Württembergischen Genossenschaftsverband überreichte Brenneis für seine zehnjährige Tätigkeit im Aufsichtsrat die Ehrenurkunde des Verbandes, während Gerhard Stahl für sein 27-jähriges Engagement in diesem Gremium mit der Ehrennadel in Gold ausgezeichnet wurde.

Niegel würdigte den ehrenamtlichen Einsatz von Brenneis und Stahl für das Genossenschaftswesen. Gleichzeitig hob er lobend die Entwicklung der Volksbank Franken sowie deren Beitrag zum Wohlstand in der Region hervor.

Aufsichtsratsvorsitzender Michael Eberhard betonte, Stahls Arbeit im Aufsichtsrat – zunächst bei der Volksbank Walldürn-Hardheim und nach der Fusion bei der Volksbank Franken – habe viele wertvolle Impulse gegeben. Die Belange der Volksbank Franken hätten Franz Brenneis ebenfalls „sehr am Herzen“ gelegen, so Eberhard. Als letzter Laudator fügte Aufsichtsratsvorsitzender Klaus Holderbach dankend hinzu: „Es hat einfach Spaß gemacht.“

Gerhard Stahl dankte abschließend – auch im Namen von Franz Brenneis – für die gute, harmonische und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Vorstand und Aufsichtsrat.

