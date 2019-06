Knieschmerzen als Thema

Buchen.Der vordere Knieschmerz zählt unabhängig vom Alter zu den häufigsten Knieproblemen und hat unterschiedliche Krankheitsbilder als Ursache. Der Leidensdruck der Patienten ist meist erheblich. Häufig führt der Schmerz zu langen Sportpausen oder gar zur Beendigung der sportlichen Karriere. Die Spezialisten in den Bereichen Orthopädie und Unfallchirurgie der Neckar-Odenwald-Kliniken, Dr. Thomas Seeböck-Göbel und Dr. Bernd Gritzbach, gehen im Rahmen zweier Vorträge am Dienstag, 25. Juni, am Standort Buchen im Konferenzraum ZPA und am Dienstag, 2. Juli, am Standort Mosbach im Konferenzraum I Untergeschoss auf die Ursachen des vorderen Knieschmerzes ein. In den jeweils um 19 Uhr beginnenden Vorträgen werden auch die Diagnostik sowie mögliche therapeutische Optionen erklärt. Anschließend stehen die Referenten für individuelle Fragen zur Verfügung. Die Veranstaltungen finden im Rahmen der kostenfreien „Treffpunkt Medizin“-Reihe der Neckar-Odenwald-Kliniken statt.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 17.06.2019