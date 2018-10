„Königsdisziplinen der bildenden Kunst“

„Malerei und Skulpturen“ lautet die Ausstellung der beiden Künstler Werner Zeh und Günter Braun, welche am Sonntag im Buchener Kulturforum feierlich eröffnet wurde.

Buchen. Wenn zwei Formen bildender Kunst sich in harmonischer Art und Weise gegenseitig ergänzen, entsteht in aller Regel ein imposantes Gesamtkunstwerk. Als Solches kann auch die am Sonntag im Kulturform „Vis-à-vis“ eröffnete Doppelausstellung „Malerei und Skulptur“ mit Werken von Werner Zeh (Hainstadt) und Günter Braun (Eppelheim) bezeichnet werden.

Viele Besucher

Für den Kunstverein Neckar-Odenwald eröffnete der Vorsitzende Harald Kielmann die Vernissage. Er zeigte sich erfreut über die vielen Besucher. Sein Dank galt neben den Künstlern auch Rolf Fahrbach und den Grußwortrednern, deren Ansprachen Landrat Dr. Achim Brötel eröffnete. Er würdigte zunächst das „faszinierende Lebenswerk“ des 1943 geborenen Werner Zeh, der über die Bundeswehr ins badische Frankenland kam und als „bedeutendster noch heute lebender Künstler der Region“ anzusehen sei.

„In seinen Arbeiten würde er sich nie auf ein Schwarz-weiß-Schema begrenzen“, merkte Brötel an. Er attestierte Zeh eine „zur Perfektion entwickelte, ureigene und authentische Formen- und Farbensprache“. Umso bemerkenswerter sei das Miteinander von Gemälden und Plastiken, welches die Doppelausstellung den Kunstliebhabern erlebbar mache.

Außergewöhnliche Ausstellungen

Von einem „spannungsreichen künstlerischen Dialog zwischen Werken und Stilrichtungen“ sprach Bürgermeister Roland Burger. Er verwies auf „ungebrochene Kreativität und Achtsamkeit“, die sich im Falle der Werke Werner Zehs mit den Jahren auf eine immer wärmere und zugleich subtilere äußere. „Wie sich das Leben weiter entwickelt, so entwickelt sich auch die Kunst immer weiter“, erklärte das Stadtoberhaupt und dankte dem Kunstverein Neckar-Odenwald für die „außergewöhnlichen Ausstellungen im Jahr 2018“, von denen diese die Letzte sei.

Der richtige Ausstellungsort

Die offizielle Einführung nahm Dr. Beate Wolf von der Staatsgalerie Stuttgart vor. Malerei und Bildhauerei attestierte die Expertin den jeweiligen Nimbus von „Königsdisziplinen der bildenden Kunst, die sich am richtigen Platz dem Betrachter vollumfänglich erschließen“. Das Kulturforum „Vis-à-vis“ sei eine solche Stätte, an der auch Werner Zehs Wunsch, anlässlich seines kürzlich gefeierten 75. Geburtstags eine solche Doppelausstellung präsentieren zu können, in stilvollem Rahmen verwirklicht werden könne. „Seine Kunst ist ein Spiegelbild seiner Lebenserfahrung und der optischen Harmonie seiner wirkungsvoll umgesetzten Farbenlehre“, betonte Wolf. Sie erinnerte daran, dass Werner Zeh auch durch Fernreisen etwa nach Südafrika und Vietnam zur gestalterischen Darstellung seiner dortigen Eindrucke ermutigt wurde.

Er pflege eine „Malerei der offenen Struktur“, was Freiraum für individuelle Gedankengänge schaffe, und stehe damit gerade mit seinen jüngeren Werken für jene Offenheit, die auch Günter Brauns Skulpturen signalisieren. „Hier entstehen räumliche Gebilde durch Verknotungen und Verbindungen“, erläuterte sie und sprach von „Körper- und Rauminstallationen von besonderem Format“. Besten Mutes stelle sich der als klassischer Bildhauer bezeichnende, 1954 geborene Günter Braun der herausfordernden Härte seines Werkstoffs Stein, ohne sich dabei im Gegensatz zu vielen „Kollegen“ an Skizzen oder Tonmodellen zu orientieren. „Günter Braun geht mit dem Gefühl für das Gestein zu Werke und liefert damit ästhetische Antworten auf die Wirklichkeit“, erklärte Wolf, ehe Zeh ihr einen Blumengruß überreichte und in eigener Sache allen Weggefährten – darunter auch der ihm seit langer Zeit verbundene Günther Braun – sowie dem Kunstverein herzlich dankte.

Beim Rundgang konnten die zahlreichen Besucher aller Altersklassen sich ihr eigenes Bild über die ausgestellten Exponate zeichnen und fanden sicher die eine oder andere Verbindung zu den Kunstwerken.

