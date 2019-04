Kollegiale Zusammenarbeit im „Gemeindeparlament“

Hainstadt.Hainstadt geht zum Drittenmal mit einer Bürgerliste in die Wahl zum Ortschaftsrat und setzt damit wie gewohnt, ein Zeichen für eine sachliche Arbeit und eine kollegiale Zusammenarbeit in den nächsten sechs Jahren im Hainstadter „Gemeindeparlament“

Hainstadts Ortsvorsteher Bernd Rathmann hatte die Bürger sowie die Kandidaten für die Wahl des Ortschaftsrats am 26. Mai zur Nominierungsversammlung in die Räume des Lebenshilfezentrums Hainstadt eingeladen.

Rathmann bedankte sich in seiner Begrüßungsrede beim bisherigen Ortschaftsrat für die kollegiale Mitarbeit in der abgelaufenen Wahlperiode und verwies schon anfangs auf die Erfolge in der Ortschaft Hainstadt. Er stellt zufrieden fest, dass es wieder gelungen sei, 13 Kandidaten für die Wahl zum Ortschaftsrat zu finden, wobei sich acht bisherige Ortschaftsräte und fünf neue Kandidaten zur Verfügung gestellt hätten. Es sei jetzt zum Dritten Mal gelungen, eine parteiunabhängige Liste zu präsentieren.

Auf Vorschlag aus der Versammlung wurde der Ortsvorsitzende, der für den neuen Ortschaftsrat nicht mehr kandidiert, zum Versammlungsleiter gewählt. Unter seiner Leitung wurden die für diese Versammlung vorgeschriebenen Positionen in den dazu notwendigen Wahlgängen besetzt. Die Versammlung entschied sich dazu, die für die Wahlliste vorgesehenen Kandidaten schriftlich, wie vorgeschrieben, in Blockwahl zu wählen. In der anschließenden Wahl wurden folgende Personen für die Wahl zum Ortschaftsrat nominiert:

Regina Schüssler, Klemens Gramlich, Michaela Link, Roland Pföhler, Nurhayet Etkü, Ernst-Richard Müller, Timo Gramlich, Guido Hofmann, Astrid Fuhry, Arno Scheuermann, Stephan Ackermann, Steffen Seitz und Silvia Jakob.

Ortsvorsteher Bernd Rathmann gab abschließend einen detaillierten Überblick über die Arbeit des Ortschaftsrates in der abgelaufenen Wahlperiode. Die Daten und Fakten, über die er berichten wolle, seien die Ergebnisse der guten Zusammenarbeit im Hainstadter Ortschaftsrat, so Rathmann. Zunächst teilte er mit, dass inzwischen in Hainstadt zehn neue Bauplätze im Gebiet „Neue Gärten“ erschlossen worden seien. Froh sei er, dass in der Gemeinderatssitzung vom 6. November die Änderung des Bebauungsplans „Neue Gärten“ beschlossen worden sei, denn die Nachfrage nach Bauplätzen in Hainstadt sei derzeit sehr groß und könne bei Weitem nicht voll befriedigt werden. Im Straßenbau habe sich in Hainstadt in den letzten Jahren sehr viel getan. So seien bei den Straßenrenovierungen in der Eichendorfstraße, Neue Gärten Ziegelei- und Bahnhofstraße 1 830 000 Euro investiert worden. Dennoch bestünden für die nächste Zeit Wünsche, weitere Straßen zu restaurieren. Rathmann verwies auch darauf, dass in Hainstadt einige andere Maßnahmen umgesetzt worden seien, zum Beispiel flächendeckendes schnelles DSL, Verbesserungen am Schulgelände, Umbaumaßnahmen im Kindergarten auf acht Gruppen, Regenrückhaltebecken Unterer Hainstadter Weg mit Erneuerung der Straßenbeleuchtung, Dachsanierung am Feuerwehrgerätehaus, Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen, Abschluss des Flurbereinigungsverfahrens nach 30 Jahren. In der Summe habe sich für all diese Maßnahmen ein Betrag an Investitionen von 7 650 000 Euro ergeben. Hinzurechnen könne man noch die Kosten für das Flurbereinigungsverfahren in Höhe von drei Millionen, wobei jedoch ein Betrag von 2,6 Millionen Euro vom Land gefördert wurde.

Abschließend bedankte er sich noch einmal bei allen Mitgliedern des Ortschaftsrates, wobei er hervorhob, dass sich jeder Mandatsträger mit all seinen Fähigkeiten in die Arbeit eingebracht habe. Er sei zuversichtlich, dass auch „wenn die Karten neugemischt seien“, die Arbeit für Hainstadt, genau wie bisher, im Vordergrund stehen werde.

