Kommentare spielen für Unternehmen wichtige Rolle

Anzeige

Buchen.„Don’t be evil“ – „Sei nicht Böse“, so laute lange Zeit der Grundsatz in Googles Verhaltenskodex. Wie um dieses mittlerweile getilgte Motto zu unterstreichen, bietet das weltweit wertvollste Unternehmen kostenlose Fortbildungen für Studenten und Auszubildende an, die den Teilnehmern einen Einblick in Onlinemarketing, Kaufverhalten, Datensammlung und Auswertung im Internet geben. Natürlich ist solch ein Angebot heiß begehrt, so dass es als besondere Auszeichnung anzusehen ist, dass ausgerechnet die Zentralgewerbeschule Buchen (ZGB) ausgewählt wurde.

Bei dem Vortrag in der Aula der Schule machte der Referent Mark Karasira, Business-Coach aus Ludwigsburg, den interessierten „Azubis“ deutlich, auf was sie bei ihrer eigenen Online-Präsenz achten müssen und wie sie sich und ihre Ausbildungsunternehmen hinsichtlich ihrer Darstellung im Internet optimieren können. Sein Credo war: „Wer nicht gefunden wird, der existiert nicht.“

Zentrales Aushängeschild

Die Homepages werden für die Firmen zunehmend zu ihrem zentralen Aushängeschild und gerade die Optimierung für die Nutzung mit Smartphone und Tablet wird zunehmend wichtig, da mittlerweile das Internet verstärkt mit mobilen Endgeräten genutzt wird.