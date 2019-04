Komplexe Sachverhalte verständlich gemacht

Buchen.Der Fachtag der Psychologischen Erziehungs- und Familienberatungsstelle des Caritasver-bandes hatte in diesem Jahr die führende deutsche Traumaexpertin, Michaela Huber, Diplom-Psychologin und Psychologische Psychotherapeutin, zu Gast. Sie ist Autorin zahlreicher in Fachkreisen bekannter Bücher zum Thema „Trauma“, Vorsitzende einer Trauma-Fachgesellschaft und Trägerin zahlreicher Auszeichnungen. Da aufgrund der Bekanntheit der Referentin mit zahlreicher Teilnahme zu rechnen war, fand der Fachtag in der Stadthalle in Buchen statt. Gut gefüllt war diese mit über 200 Teilnehmenden aus den Bereichen Beratung, Therapie, ambulante und stationäre Jugendhilfe, Schule und Kindergarten.

Was passiert, wenn auf ein kleines Kind massiver Stress einwirkt? Warum ticken manche Menschen anders? Der Fachtag „Frühes Trauma – späte Folgen“ ging diesen Fragen nach und machte komplexe Sachverhalte verständlich. Michaela Huber erklärte den Begriff „Trauma“ und zeigte die neurobiologischen Folgen von massivem Stress auf, die bereits im Mutterleib entstehen können. Das Gehirn des Kindes wird anders aufgebaut und es wird oft lebenslang anders auf Stress reagieren als das von Kindern aus sicheren Lebensverhältnissen.

Bindungsunsicherheit

Durch Belastungsfaktoren wie Gewalt, psychische und körperliche Erkrankungen oder Armut in der Familie erleben Kinder eine große Bindungsunsicherheit und haben ein erhöhtes Risiko für psychosoziale Probleme. Ein wichtiger Schutzfaktor seien sichere Bindungen mit feinfühligen Bezugspersonen, vor allem im ersten Lebensjahr. Bedeutsam seien verlässliche Beziehungen auch in Kinderkrippen, sonst habe ein Kind „Megastress“. Auswirkungen von massivem Stress können sein, dass Kinder nicht gut lernen, nicht lange spielen und nicht ausreichend mitfühlend sein können.

Die Expertin führte aus, dass Achtsamkeitsübungen bestimmte Fasern im Gehirn nachreifen lassen können. Besonders wichtig seien zunächst Sicherheit und Schutz vor allem, was quält – auch wenn es die eigene Familie sei. Dann kann aus dem Schweigen ausgestiegen werden und können Worte über die Belastungen gefunden werden. Hilfreich in der Therapie sei es auch, verschiedene Sinne anzusprechen, zum Beispiel über gute Düfte, positive Geschichten oder Entspannungsübungen.

Ganz praxisnah beschrieb die Referentin, wie man mit Kindern gut ins Gespräch kommen kann. Sie betonte die Wichtigkeit, das Kindeswohl zu schützen und sich auch in Alltagssituationen, die man erlebt, vor Kinder zu stellen, die Schlechtes erleben. Eindrücklich schilderte sie dies anhand erlebter Situationen mit Eltern und Kindern. Ihre Botschaft am Schluss: das Wichtigste, was Kinder erfahren sollten, ist, dass Liebe stärker ist als Hass.

Das umfangreiche Fachwissen von Michaela Huber gepaart mit ihrer großen therapeutischen Alltagserfahrung machte diesen Fachtag zu einem besonderen Tag. Informativ, spannend, aber auch berührend war das Fazit dieser überaus gelungenen Fachtagung.

Die Psychologische Erziehungs- und Familienberatungsstelle des Caritasverbandes mit der Anlaufstelle gegen sexuellen Missbrauch ist in Mosbach erreichbar unter der Telefonnummer 06261/92010 und in Buchen unter 06281/32550; über das Internet: www.caritas-nok.de.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 23.04.2019