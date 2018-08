Konzert am 26. September

Anzeige

Hettigenbeuern.„Auf dem Weg“ ist das Motto eines Konzerts der christlichen Liedermacherin Stefanie Schwab am Mittwoch, 26. September, im „Kirchblick“ in Hettigenbeuern. Sie präsentiert Lieder für den Lebensweg mit Leichtigkeit und Leidenschaft. Veranstalter ist die Frauengemeinschaft. Seit über 20 Jahren ist die Würzburgerin schon mit ihren Liedern im Gepäck unterwegs, zu Anfang zusammen mit ihrer Band, seit etwa zehn Jahren als Solokünstlerin. Ihre einfühlsamen, poetischen Lieder begleitet sie selbst am Klavier, dem Akkordeon oder der Gitarre.

In ihrem musikalisch abwechslungsreichen Repertoire finden sich Einflüsse aus Klassik, Pop und Folk, mit denen sie ihren eigenen Liedermacherstil prägt, der alle Generationen anspricht. Mit Sanftmut, Humor und Leidenschaft erzählt die vielseitige Musikerin, was sie auf ihrem Lebensweg erlebt und erfahren hat. Sie interpretiert das Leben im Licht ihres persönlichen Glaubens und wird so von einer Liedermacherin zur Mutmacherin. hes