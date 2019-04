Konzert bietet viele Höhepunkte

Buchen.Beim Frühlingskonzert wird die Stadtkapelle Buchen einmal mehr ihre Vielseitigkeit unter Beweis stellen und den Zuhörern ein abwechslungsreiches Programm quer durch die musikalischen Epochen bieten. Die Jugendkapelle unter der Leitung von Lisa Kohlmann wird das Konzert wie gewohnt eröffnen. Bei der Stadtkapelle werden im ersten Teil mit der „Suite from Abdelazer and The Double Dealer“ von Henry Purcell und der Ouvertüre zu der Oper „Der Barbier von Sevilla“ von Gioachino Rossini barocke und klassische Töne erklingen.

Von der Klassik zur Moderne

Nach dem Solostück „Variationen über ein Thema von Glinka“ von Nicolaj Rimskij-Korsakov (Solistin Julia Janny) wird mit dem Stück „Urban Dances“ von Erik Morales und dem Marsch „Grand March“ von Soichi Konagaya ein klanglicher Übergang von der Klassik zur Moderne vollzogen. Im modernen Stil präsentiert sich schließlich das Werk „Saxpack“ von Otto M. Schwarz. Solist ist der 13jährige Patrick Ritter am Saxophon. Einen weiteren Höhepunkt bildet das Stück „Mazedonia“, in dem der Komponist Mario Bürki die traditionelle Musik von Mazedonien verarbeitet.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 13.04.2019