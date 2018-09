Konzert mit Stefanie Schwab

Hettigenbeuern.„Auf dem Weg“ ist das Motto des Konzertes der christlichen Liedermacherin Stefanie Schwab am Mittwoch, 26. September, um 19.30 Uhr im Kirchblick. Veranstalter ist die Frauengemeinschaft. Seit über 20 Jahren ist die Würzburgerin mit ihren Liedern unterwegs. Ihre einfühlsamen, poetischen Lieder begleitet sie selbst am Klavier, dem Akkordeon oder der Gitarre. In ihrem Repertoire finden sich Einflüsse aus Klassik, Pop und Folk, mit denen sie ihren eigenen Liedermacherstil prägt, der alle Generationen anspricht. Der Eintritt ist frei, eine freiwillige Spende ist willkommen. Weitere Informationen und Hörproben unter www.stefanieschwab.de.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 24.09.2018