Konzerte in Buchen und Eberbach

Buchen.Im Jahr 2011 schlug die Geburtsstunde der „Jungen Philharmonie Neckartal-Odenwald“. Auf dem Programm der Konzerte stehen die Sinfonie d-Moll „La Casa del Diavolo“ von Luigi Boccherini, „Childrens Corner“ von Claude Debussy in einer Bearbeitung von André Caplet, „Nigunim, Nigudim“ mit Saxophon-Solo von Oleg Bogod, drei Songs für kleines Orchester und Saxophon-Solo von George Gershwin und das Vorspiel zu „Die Meistersinger von Nürnberg“ von Richard Wagner. Die Konzerte finden am Samstag, 22. September, um 19 Uhr in der Stadthalle Buchen und am Sonntag, 23. September, um 17 Uhr in der Stadthalle Eberbach statt. Karten im Vorverkauf gibt es bei den beteiligten Musikschulen in Buchen, Obergasse 1, Telefon 06281/556500; in Walldürn, Keimstraße 18, Telefon 06282/40303); dem Verkehrsamt Buchen (Platz am Bild, Telefon 06281/31155) sowie den Hauptstellen der Sparkasse in Buchen und Walldürn.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 21.09.2018