Kosten sind um rund eine Million Euro gestiegen

Mittlerweile können die Kosten für Abbruch, Trafostation und Pfahlgründung genauer taxiert werden. Auch ist mittlerweile klar, dass nur mit wenigen Schadstoffproblemen gerechnet werden muss. „Die großen Brocken haben wir jetzt im Griff“, so Kilian auf Nachfrage von Klemens Gramlich, der wissen wollte, wie verlässlich die neuen Zahlen sind. Das Risiko liege vielmehr in der Baukostenentwicklung. „Die haben wir nicht in der Hand“, erklärte der Planer. Die europaweite Ausschreibung erfolge jedenfalls noch in diesem Jahr.

Bürgermeister Roland Burger will das Millionen-Projekt in einer Bürgerversammlung vorstellen. Weitere Themen könnten der Mehrgenerationentreff in der Hollergasse und die Umbaumaßnahme am Standort Buchen der Neckar-Odenwald-Kliniken sein. borg

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 04.07.2018