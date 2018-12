Kostenlos zu den „Broadway Melodies“

Buchen.Jeweils zwei Karten für „Broadway Melodies“ am Freitag, 28. Dezember, in der Buchener Stadthalle haben folgende Personen gewonnen: Ingrid Langer-Michel (Ahorn), Arthur Pulko (Altheim), Melanie Knüttel (Hardheim), Walter Kaiser (Kreuzwertheim), Thomas Wenz (Külsheim), Peter Steib (Lauda-Königshofen), Christian Pfannes (Reicholzheim), Hugo Roth (Tauberbischofsheim), Anette Valtin (Werbach) und Maria Trabold (Wertheim).

Glamouröser Abend

Präsentiert werden die Songs von fünf außerordentlichen Solisten der großen deutschen Musicalproduktionen. Atemberaubende Tanzszenen stehen im Wechselspiel zur Darbietung der fünf Sänger, ergänzt durch aufwendig verarbeitete Kostüme. Sänger und Tanzensemble garantieren einen glamourösen Abend mit Ausschnitten aus Fanny Girl, My Fair Lady, West Side Story, Cabaret, Annie get your Gun, A Chorus Line, Chicago, Grease, Hair, Phantom der Oper, Evita, Rocky Horror Show und vielen mehr.

