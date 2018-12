Kretschmann: „Kein unentrinnbares Schicksal“

Buchen/Stuttgart.Unter dem Titel „Daheim schwätzen die Leut’“ haben sich auf Einladung des Staatsministeriums Baden-Württemberg Experten aus Wissenschaft, Schule, Kultur und Medien getroffen, um intensiv über Gegenwart und Zukunft der baden-württembergischen Dialekte zu diskutieren.

Mit Informationsstand präsent

Der „SprachRaum, Sprachmuseum im Odenwald“, Buchen, war eine von sechs Gruppierungen, die sich mit Dialektforschung im Land befassen und mit einem Informationsstand bei der Tagung in Stuttgart präsent waren.

Die Gruppe wurde vom Initiator des Projektes „SprachRaum“, dem früheren Landtagsabgeordneten Manfred Pfaus, angeführt. Für den Trägerverein des Bezirksmuseums Buchen waren Jürgen Strein und Ludwig Müller mitgekommen. Von den Dialektsprechern im „SprachRaum“ waren Monika Frisch (Waldstetten) und Marianne Westrich (Gerolzahn) dabei, als Repräsentantin des Bruhrain-Sprachgebiets (zwischen Wiesloch und Bruchsal), Annegret Böser.

„Für mich ist der Dialekt kein unentrinnbares Schicksal, sondern eine Option und eine Chance. Er erweitert die Möglichkeiten des standardsprachlich Sagbaren und schafft ein Gefühl gemeinschaftlicher Verbundenheit“, sagte Ministerpräsident Winfried Kretschmann bei der Dialekttagung. Zu seinem Programm gehörte ein Besuch am „SprachRaum“-Stand.

Ziel der Tagung in der Landeshauptstadt war es, den Stellenwert des Dialekts in einer modernen Welt zu erforschen und nach Möglichkeiten zu suchen, wie der aktive Dialektgebrauch in Baden-Württemberg gestärkt werden kann. Damit wurde auch die inhaltliche Grundlage für mögliche Maßnahmen zur Dialektförderung durch die Landesregierung sondiert.

Teil der Sprachentwicklung

Der „SprachRaum“ sah sich in seinen Bemühungen bestärkt, die verschiedenen Dialekte zwischen Odenwald und Taubergrund durch Tonaufnahmen zu konservieren, aufzuarbeiten, zu dokumentieren und als Teil der Sprachentwicklungen in Süddeutschland darzustellen. Die auf dem Infostand vorgeführten interaktiven Teile der Website „mundart.de“ fanden eine große Beachtung. Ebenso die noch immer einmalige Bezeichnung „Sprachmuseum“.

