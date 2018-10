Krimineller Kaffeeklatsch

Hettingen.Die gebürtige Walldürner Autorin und Krimi-Entertainerin Anne Grießer liest am Samstag, 20. Oktober, um 14.30 Uhr im Heinrich-Magnani-Haus schwarzhumorige Kurzkrimis über ältere Semester, die sich mit viel krimineller Energie das Glück der späten Jahre erkämpfen. Anne Grießer lebt und schreibt heute in Freiburg. Für die Recherchen zu ihren historischen Walldürn-Romanen kehrt sie immer wieder in die Heimat zurück. In ihren Krimigeschichten geht es meist unblutig zu - manchmal kommen sie sogar ganz ohne Todesfälle aus. Zur Lesung serviert die katholische Frauengemeinschaft Kaffee und Kuchen. Alle Interessierten sind willkommen. Es wird ein Unkostenbeitrag erhoben. Anmeldungen bei Andrea Kugler, Telefon 06281/8801, oder Regina Müller, Telefon 557221.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 16.10.2018