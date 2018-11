Krippenausstellung

Eberstadt.Künstler Peter Prahl aus Eberstadt präsentiert am Sonntag, 2. Dezember, in der Rathausstraße 5 viele Arten von Weihnachtskrippen ganztägig in einer Scheune. Da bei der Verlosung zugunsten des Kinderhospizvereins Sternenzelt Mainfranken zur Eröffnung des Mittelaltershops „Feuererde“ nicht alle Preise einen neuen Besitzer fanden, wird die Verlosung an diesem Tag fortgesetzt. Der Kinderhospizverein Sternenzelt Mainfranken möchte Familien mit lebensbedrohlich oder lebensverkürzt erkrankten Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen betreuen und entlasten. Bild: Mittelaltershop

